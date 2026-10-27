Голый «маугли» остановил движение поездов под Барнаулом

сегодня в 21:09

Разгуливающий по железнодорожным путям голый «маугли» остановил движение поездов в населенном пункте в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» .

Инцидент произошел во вторник около 17:10 в поселке Ягодном под Барнаулом. По словам очевидцев, товарный поезд пришлось остановить из-за голого мужчины на ж/д путях.

Неадекват попытался скрыться в лесу, но его задержали, связали тросами и накрыли простыней. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего и состояние мужчины уточняются.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.