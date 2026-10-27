5 уколов от бешенства: на москвичку напал енот в зоопарке

Москвичка Алиса захотела дотронуться до енота в зоопарке, а тот накинулся на нее и поцарапал. Девушка попала в больницу, где ей сделали пять уколов от бешенства.

По словам Алисы, енот находился в клетке. Девушка хотела потрогать его за лапку, но енот поцарапал ее. В зоопарке москвичке не показали справки о том, что у животного есть прививка.

В итоге девушка отправилась в больницу. Там ей сделали обследование, после чего назначили ряд уколов, так как еноты — это переносчики бешенства. Вдобавок животное, которое напало на москвичку, сбежало из зоопарка — проверить его нельзя.

«Мы надеялись, что прививка будет одна, и я улечу. Оказалось — нет. Мне сделали пять уколов от бешенства. По графику нужно колоть еще шесть раз», — отметила Алиса.

По словам Алисы, вся эта ситуация произошла прямо за два дня перед отпуском с семьей, за что ей больше всего обидно, так как отдых пришлось отменить.

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