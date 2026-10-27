Москвичка лишилась 108 тыс рублей после вечеринки с новой знакомой в клубе

Девушка лишилась 108 тыс. рублей после вечеринки с новой знакомой в ночном клубе в центре Москвы, сообщает 112 .

Девушки познакомились около двух недель назад. В ночь на 24 октября они решили вместе отправиться в клуб. После вечеринки одна из них заметила пропажу крупной суммы. Сотрудники клуба предоставили записи с камер видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как новая подруга роется в сумочке москвички и забирает найденные в ней наличные.

После предъявления видеозаписи знакомая вернула 60 тыс. рублей, а оставшиеся 48 пообещала перевести позже. Теперь она утверждает, что банк задерживает деньги, но никаких подтверждений перевода не дает. Пострадавшая обратилась в свой банк, где ей сказали, что по ее счету не было никаких операций.

Знакомая так и не объяснила, зачем забрала деньги, и даже не извинилась. Пострадавшая уже направила ей досудебную претензию и намерена обратиться в полицию, если оставшуюся сумму не вернут.

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