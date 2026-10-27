Дерматологи Пушкинской больницы назвали признаки опасного выпадения волос

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова объяснили, какое выпадение волос осенью считается нормой и когда требуется обследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Умеренное выпадение волос в октябре–ноябре может быть физиологической нормой — сезонным телогеном. Летом под воздействием ультрафиолета и тепла часть фолликулов переходит в фазу покоя, а осенью волосы выпадают, уступая место новым. Другие возможные причины — нехватка витаминов А, Е, цинка и железа при смене рациона, стресс, недосып, сухой воздух, трение и нарушение кровообращения из-за тесных головных уборов.

«На прием осенью приходит в полтора раза больше пациентов с жалобами на выпадение волос. Потеря 50–100 волос в день — это норма. Но если вы заметили, что пробор стал шире, хвост в руке заметно тоньше, а на подушке остаются целые «пряди» — это уже сигнал», — рассказала врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера больницы Екатерина Борисовна Красовская.

По словам врача, за выпадением могут скрываться дефицит железа, проблемы с щитовидной железой или последствия стресса. В таких случаях нужны обследование и терапия, а не рекламируемые шампуни.

Для простой проверки небольшую прядь мягко протягивают между большим и указательным пальцами от корней к кончикам. Один–три оставшихся волоска считаются нормой, пять и более — поводом насторожиться, пучки с «луковичками» — тревожным признаком.

Рекомендации включают отказ от горячих укладок, тугих резинок и агрессивных шампуней с SLS, ежедневный легкий массаж кожи головы по 3–5 минут, увлажнение воздуха. В рацион советуют включать яйца, рыбу, орехи, печень, гречку и зелень. Дозу витамина D должен подбирать врач после анализа крови.

Обратиться к дерматологу-трихологу следует, если выпадение не ослабевает более двух месяцев, появляются проплешины, зуд, шелушение или покраснение кожи головы, волосы истончаются, ломаются и тускнеют либо выпадают брови и ресницы. Самостоятельно принимать «витамины для волос» не стоит: избыток селена или витамина А может усилить выпадение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.