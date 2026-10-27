Обогатилась: россиянку заставляли купить шампунь, который она не заказывала

Россиянка Анастасия заказала косметические средства в одном из популярных российских ритейлеров. По ее словам, сотрудники компании положили ей лишний товар, а затем обвинили в незаконном обогащении и попросили вернуть деньги.

Анастасия рассказала в соцсетях, что у нее в заказе было много позиций. Но она совершенно точно не покупала шампунь, который каким-то образом оказался в пакете вместе с другими товарами. Заказ забирал муж девушки, потому не проверил его содержимое. Лишняя позиция обнаружилась уже дома, когда Анастасия осмотрела пакет.

Девушка сразу же сообщила об этом в поддержку магазина и приложила фотографию. Там у Анастасии спросили, был ли шампунь в использовании. Девушка забыла ответить, а спустя время обнаружила на почте претензию от компании. Ритейлер обвинил ее в незаконном обогащении и попросил вернуть деньги за товар, который она не заказывала.

«Меня убило то, что они попросили у меня деньги за него (шампунь — ред.). И знаете, не со скидкой, а вот ровно по той цене, которая есть на сайте», — сказала Анастасия.

Девушка отправила компании ответное письмо со своими претензиями. Вскоре магазин предложил ей оформить возврат шампуня за его счет, а также 400 рублей в качестве бонуса на карту лояльности. Сама девушка думала, что товар ей просто оставят.

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