Экс-депутат Рады назвал две важные даты для урегулирования конфликта на Украине

Олейник связал перспективы урегулирования с промежуточными выборами в конгресс США и встречей лидеров США, Китая и России. По его мнению, результаты голосования покажут, сможет ли Дональд Трамп продолжить давление на Владимира Зеленского.

«Для решения украинского конфликта сразу две даты в ноябре будут очень значимы. Во-первых, это 3 ноября, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс США. Я думаю, что по результатам выборов будет ясно, сможет ли Трамп дальше давить на Зеленского. И вторая дата — 18 ноября, на которую назначена встреча трех лидеров: США, Китая и России. Я уверен, что в рамках этой встречи будет важный разговор об Украине», — сказал экс-нардеп.

Олейник предположил, что успех республиканцев на выборах усилит давление Вашингтона на Киев. Он также обвинил Зеленского в саботаже переговорных предложений и попытках повлиять на американские выборы через критику Трампа в интервью.

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