Психолог Ромашина объяснила, как справиться с осенним перееданием

Психолог и нутрициолог Ольга Ромашина посоветовала снизить требования к себе для борьбы с перееданием осенью. Стресс и тревога могут усиливать тягу к еде, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам Ромашиной, сокращение светового дня может сопровождаться спадом настроения, апатией и ростом тревоги. Калорийная пища становится быстрым способом получить ощущение комфорта. Привычка искать утешение в еде нередко формируется еще в детстве.

«Нужно перестать делить еду на плохую и хорошую, так как запреты только провоцируют срывы. Надо постараться наладить регулярность и сбалансированность питания, чтобы организм не голодал весь день, требуя компенсации вечером и ночью», — подчеркнула Ромашина.

Специалист рекомендовала умеренную физическую активность, например прогулки, вместо непривычных интенсивных тренировок. Также стоит найти хотя бы два способа справляться со стрессом без еды: дыхательные практики, расслабление, звонок близкому человеку или теплую ванну.

Если эти меры не помогают, Ромашина посоветовала обратиться к психологу, который специализируется на расстройствах пищевого поведения.

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