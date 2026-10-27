«Двойной ПМС» у женщин: что не так с пугающими сообщениями в Сети

В интернете появились сообщения о так называемом «двойном ПМС», который якобы развивается у женщин на фоне стресса. Авторы публикаций утверждают, что за последние пять лет число жалоб на болезненные ощущения во время овуляции выросло на 30%. Однако подтверждающие эту цифру исследования и официальная статистика в сообщениях не приводятся, сообщает «Лапша Медиа» .

Согласно распространяемой версии, женщины сталкиваются с симптомами дважды за один менструальный цикл: в период овуляции и непосредственно перед началом месячных. При этом термин «двойной ПМС» не является общепринятым медицинским диагнозом.

Предменструальный синдром представляет собой комплекс физических и эмоциональных проявлений, которые возникают перед менструацией. К ним могут относиться перепады настроения, раздражительность, повышенная утомляемость, болезненность молочных желез и другие симптомы. Обычно после начала месячных проявления ПМС ослабевают.

Болевые ощущения в середине цикла также возможны и могут быть связаны с овуляцией. Однако такая боль сама по себе не свидетельствует о появлении второго предменструального синдрома. Таким образом, сообщения о «двойном ПМС» могут быть результатом смешения разных состояний, а заявленный рост числа жалоб на 30% без подтверждающих данных нельзя считать установленным фактом.

Если боли повторяются, усиливаются, сохраняются длительное время или мешают повседневной жизни, стоит обратиться к гинекологу. Специалист поможет определить возможную причину симптомов и при необходимости назначит обследование.

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