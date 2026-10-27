Симптомы в овуляцию: россиянки стали чаще жаловаться на синдром «двойного ПМС»
Женщины стали страдать от синдрома «двойного ПМС», который появился из-за стресса. Теперь симптомы критических дней мучают и во время овуляции, сообщает Baza.
Гинекологи отмечают, что раньше сильная боль во время овуляции, порой до разрыва яичника, встречалась редко. Однако за последние пять лет жалобы на этот синдром выросли на 30%. Пациентки испытывают те же симптомы, что и перед менструацией: раздражение, тошнота, ноющая поясница и невыносимые боли внизу живота. В результате женщины вынуждены переживать дискомфорт дважды за цикл — во время овуляции и менструации.
Врачи объясняют это стрессом и быстрым ритмом жизни. Особенно часто с этим сталкиваются перфекционистки и женщины с «синдромом отличницы» — те, кто острее реагирует на перенапряжение. Из-за стресса нарушается гормональный баланс и начинает вырабатываться пролактин, вызывающий раздражение. Это влияет на цикл.
К сожалению, вылечить синдром нельзя. Однако его можно перевести в состояние ремиссии. Врачи используют медикаментозное лечение, чтобы снять болезненные симптомы на несколько лет. Тем не менее важно помнить о главном: старайтесь меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.