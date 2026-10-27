Симптомы в овуляцию: россиянки стали чаще жаловаться на синдром «двойного ПМС»

Женщины стали страдать от синдрома «двойного ПМС», который появился из-за стресса. Теперь симптомы критических дней мучают и во время овуляции, сообщает Baza .

Гинекологи отмечают, что раньше сильная боль во время овуляции, порой до разрыва яичника, встречалась редко. Однако за последние пять лет жалобы на этот синдром выросли на 30%. Пациентки испытывают те же симптомы, что и перед менструацией: раздражение, тошнота, ноющая поясница и невыносимые боли внизу живота. В результате женщины вынуждены переживать дискомфорт дважды за цикл — во время овуляции и менструации.

Врачи объясняют это стрессом и быстрым ритмом жизни. Особенно часто с этим сталкиваются перфекционистки и женщины с «синдромом отличницы» — те, кто острее реагирует на перенапряжение. Из-за стресса нарушается гормональный баланс и начинает вырабатываться пролактин, вызывающий раздражение. Это влияет на цикл.

К сожалению, вылечить синдром нельзя. Однако его можно перевести в состояние ремиссии. Врачи используют медикаментозное лечение, чтобы снять болезненные симптомы на несколько лет. Тем не менее важно помнить о главном: старайтесь меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций.

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