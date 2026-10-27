Студентки в Кемерове обвинили ремонтников вуза в пьянстве и приставаниях

Студентки вуза в Кемерове обвинили ремонтников, которые работают в общежитии, в пьянстве и домогательствах. По их словам, рабочие пристают даже к несовершеннолетним, сообщает NGS42.RU .

В общежитии шел ремонт кровли, но в процессе работ комнаты студентов затопило из-за того, что старые сливы сняли, а новые не успели установить. В вузе отметили, что протечку уже устранили. Специалисты обходят все помещения и фиксируют ущерб.

Между тем студенты жалуются на неадекватное поведение рабочих, которых, по их словам, заселили к ним. По данным ребят, ремонтники ходят с ножами, якобы выпивают, шумят и пристают к студенткам, в том числе несовершеннолетним.

В вузе отрицают, что предоставили комнаты в общежитии посторонним. Также там отметили, что рабочие, которые занимаются монтажом напольного покрытия в ремонтируемых комнатах, используют строительные ножи исключительно для подрезки линолеума.

В вузе добавили, что в здании для безопасности студентов работают камеры видеонаблюдения и круглосуточно дежурит охрана. Администрация учреждения находится в контакте со студентами для оперативного решения возникающих вопросов. Ситуация находится на контроле.

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