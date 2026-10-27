Бьет руль или тянет в сторону: на что обратить внимание при переобувке машины

Биение руля и увод автомобиля в сторону могут указывать на проблемы с колесами, которые водитель способен заметить даже без большого опыта, сообщил РИАМО автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Бьет руль — значит, неправильная балансировка шин. Тянет в какую-то сторону — значит, давление неодинаковое», — сказал Моржаретто.

Рекомендуется регулярно проверять давление в шинах и осматривать их на наличие повреждений. Особое внимание стоит обращать на грыжи и порезы, которые могут свидетельствовать о проблемах с покрышками.

Когда шины пора менять независимо от пробега

Моржаретто отметил, что однозначного срока службы автомобильных шин нет. При небольшом пробеге покрышки могут сохраняться до десяти лет, однако можно ориентироваться не только на возраст резины, но и на состояние протектора.

«Специалисты считают, что если резине 10 лет, то это нормально при небольшом пробеге. Но лучше все-таки поменьше сроки. А так смотрите по высоте протектора. Высота протектора зимней резины должна быть не менее 4 мм. Можно замерить штангенциркулем, спичкой, чем угодно. А можно посмотреть по специальным маркерам», — объяснил автоэксперт.

Он также предостерег от попыток сэкономить на зимних шинах. При отрицательных температурах летняя резина твердеет, из-за чего автомобиль может потерять сцепление с дорогой.

«На летней резине зимой ездить не просто плохо, а опасно, потому что она на морозе „стекленеет“. Есть такой термин. И соответственно чувствуешь себя как корова на льду. Из-за этого очень много аварий», — подчеркнул Моржаретто.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что через неделю в столицу придет «автомобильная зима». Для водителей наступает пора смены резины.

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