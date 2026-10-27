«Требуют платить дань»: Мизулина призвала проверить травлю в школе Петербурга

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет проверить информацию о травле и вымогательстве в школе № 353 в Санкт-Петербурге, сообщает «Бриф24» .

По словам матери одного из учеников, группа подростков требует от сверстников платить «дань» и угрожает избиением за отказ. Женщина утверждает, что школьников также заставляют вставать на колени в туалете и записывать видео с извинениями.

Мать рассказала, что ее сын уже подвергался избиениям и унижениям. По ее утверждению, руководство школы знает о происходящем, но не принимает мер, а родители предполагаемых участников травли не видят проблемы в поведении своих детей.

«Этот беспредел нужно останавливать и защищать детей», — написала Мизулина в социальных сетях.

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