Офицер ФСБ назвал 15 лет колонии адекватным сроком за подготовку теракта в Москве

Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач счел адекватным наказание до 15 лет лишения свободы для двух задержанных по делу о подготовке атаки на объекты в Москве, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным Центра общественных связей ФСБ, которые приводили журналисты, двое выходцев из Закавказья по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовили атаку дронами с управлением от первого лица. Целями были ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

Следствие возбудило дело по части 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса России — об участии в террористическом сообществе. Суд заключил задержанных под стражу. Им грозит до 15 лет колонии.

В программе «ОТРажение» Храпач оценил возможное наказание.

«Да, вполне. Тем более последствий негативных, слава Богу, не наступило благодаря моим коллегам. А за глупость 15 лет — это очень даже неплохой результат для того, чтобы другие, услышав, подумали, что 15 лет, выкинутых из жизни, — не стоит того, чтобы попытаться собрать какое-то непонятное существо, запустить его и навредить стране, которая ничего плохого тебе в этом конкретном случае не сделала», — заявил Храпач.

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