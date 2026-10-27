Тату-мастер и клиент пойдут под суд за фото с Бафометом* возле храма на Камчатке

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении тату-мастера и его клиента после публикации фотографий с изображением оккультного божества Бафомета* на фоне православного храма. Правоохранители заинтересовались мужчинами после того, как снимки появились в интернете, сообщает Baza .

История началась с того, что молодой безработный мужчина решил сделать татуировку с сатанинским* образом на всю спину. После завершения работы мастер предложил клиенту устроить фотосессию возле православного храма, чтобы использовать снимки для своего портфолио.

Однако публикация фотографий привлекла внимание правоохранительных органов. Силовики установили личности обоих участников съемки и задержали их.

Во время задержания клиент заявил о раскаянии и пересмотре своих религиозных взглядов. Тату-мастер, в свою очередь, утверждал, что не видел в произошедшем ничего предосудительного.

Уголовное дело связано с подозрением в участии в экстремистской организации. В случае соответствующей квалификации обвинения мужчинам может грозить штраф до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

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