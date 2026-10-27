Рогов сообщил о начале вывода мирных жителей из Алешек
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что после начала режима тишины из Алешек Херсонской области начали выводить мирных жителей, сообщает aif.ru.
Режим тишины в районе Алешек начал действовать 27 октября с четырех утра для подготовки гуманитарной операции по вывозу оставшихся жителей. Город находится под контролем российских войск. Алешки находятся на левом берегу Днепра, в пяти километрах от подконтрольного украинцам Херсона.
Рогов сослался на информацию от людей на месте. По его мнению, внимание Запада к ситуации снижает вероятность крупных провокаций во время выхода жителей. Он также заявил, что украинская сторона постарается использовать происходящее для своего пиара.
«Сам факт того, что в район Алешек прибыл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, говорит о том, что максимально хотят пиариться с той стороны. При этом есть шанс, что не будет больших провокаций со стороны противника, когда люди будут выходить», — добавил Рогов.
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