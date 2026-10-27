Ущерб более 300 тыс: подростки-вандалы молотками разбили стекла в «Иволге»

Несовершеннолетние вандалы разгромили пять вагонов электропоезда «Иволга» сообщением Фрязино — Москва. Подростки сорвали аварийные молотки и разбили стекла. Ущерб составил более 300 тыс. рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Оказалось, что подростки заранее договаривались о встрече, крали аварийные молотки, чтобы портить московские электрички. Также некоторые из них занимались зацепингом. Свои «путешествия» они фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как группа подростков двигается по платформе и наносит удары молотками по стеклам. В том числе среди них есть и девушка. Затем показаны фото нанесенного ущерба. В вагонах буквально разбито каждое стекло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Дело уже передано следователям, а законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию.

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