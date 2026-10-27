Онколог назвал симптомы рака, которым болел звезда «Универа» Гайдулян

Врач-онколог Евгений Черемушкин перечислил признаки лимфомы Ходжкина, которую в 2015 году диагностировали у российского актера Андрея Гайдуляна, сообщает aif.ru .

Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», рассказал о борьбе с болезнью в интервью шоу «Вписка». После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила, и актер вернулся к работе. Сейчас у него стойкая ремиссия.

«В первую очередь реагируют лимфатические узлы. Лимфа системно реагирует. Начинает подниматься температура, повышается потливость, возможно, сыпь на коже… Обычно сигнализируют о заболевании потеря веса, ночная потливость и увеличенные лимфоузлы», — сказал онколог Евгений Черемушкин.

Врач добавил, что при обследовании также могут обнаружиться проблемы в селезенке и печени.

С лимфомой Ходжкина столкнулся и иллюзионист, бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов. Врачи случайно обнаружили опухоль во время диспансеризации в 2021 году. В 2022 году артист объявил о победе над болезнью.

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