Власти Кузбасса предложили изменить условия финансирования Шерегеша

Проект вносит изменения в постановление регионального правительства от 27 октября 2021 года № 650. Оно регулирует субсидирование автономной некоммерческой организации «Дирекция курорта „Шерегеш“». Средства предназначены для развития туристической территории, создания рабочих мест и сохранения природного и культурного наследия.

«Проекты, направленные на продвижение курорта, в том числе увеличение туристического потока, создание позитивного имиджа курорта, удовлетворенности туристов при посещении курорта; проекты в области благоустройства, развития и поддержания инфраструктуры курорта; проекты, направленные на обеспечение безопасности туристов на курорте», — говорится в проекте постановления.

Соглашения с Дирекцией курорта планируют оформлять в электронном виде через государственную систему «Электронный бюджет». Министерство должно будет устанавливать количественные показатели для оценки результатов финансирования и закреплять их в соглашениях.

Контроль за исполнением постановления предлагают поручить заместителю председателя правительства Кузбасса Александру Пятовскому.

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