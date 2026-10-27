В Приморье за сутки один человек погиб и 11 пострадали из-за ДТП

В Приморском крае пятеро из 11 пострадавших в ДТП за сутки получили травмы в авариях с выездом на встречную полосу. Такие столкновения произошли в Находке и Михайловском округе, сообщает vostokmedia.com .

По данным регионального управления МВД, за сутки в крае случилось 41 ДТП. В восьми авариях участники получили травмы, один человек погиб.

На Находкинском проспекте в Находке водитель Honda Fit выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla Axio и Nissan Note. Травмы получили водитель Honda, а также водитель и пассажир Toyota.

На 15-м километре трассы «Осиновка — Рудная Пристань» в Михайловском муниципальном округе водитель Toyota Prius столкнулся на встречной полосе с таким же автомобилем. Затем его машину отбросило на попутную Toyota Hiace. Пострадали двое пассажиров, в том числе 13-летний подросток, который ехал на переднем сиденье вместе с матерью. По данным полиции, ремни безопасности помогли обоим избежать тяжелейших травм.

Полиция составила на обоих водителей административные материалы по части 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Им грозит штраф 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Госавтоинспекция призвала перед обгоном убеждаться, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.