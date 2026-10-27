Долина назвала Савичеву «монстриком» за ее стиль
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Лариса Долина с теплотой отозвалась о Юлии Савичевой и прокомментировала ее новый стиль. По словам исполнительницы хита «Погода в доме», артист всегда должен меняться, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Долина появилась на премьере совместного трека Филиппа Киркорова и Владимира Киселева. В ходе общения с журналистами она заявила, что артистам нельзя оставаться на месте — нужно постоянно меняться и удивлять публику.
В частности Долина похвалила новый образ Савичевой и по-доброму сравнила певицу с «монстриком». Народная артистка РФ также призналась, что с теплотой относится к коллеге по сцене.
«Юлия Савичева… Монстрик такой! Очень люблю ее!» — сказала Долина.
Народная артистка РФ добавила, что Савичева чувствует грань и очень хорошо справляется с разными стилями: поет и рок-н-ролл, и тяжелый рок, и лирические песни. Также Долина назвала Юлию отличной артисткой.
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