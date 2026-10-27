В Госдуме призвали изучить зарубежный опыт ограничения интернета детям

«Мы видим, как ряд европейских стран, в том числе такие важные, как Англия и Франция, вообще ввели запрет на социальные сети для подростков. Мы будем смотреть на их опыт — на негативные и позитивные последствия. И уже тогда делать выводы. Умные учатся на чужом опыте. А мы умные», — сказал Матвейчев.

27 октября «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор направил в профильный комитет Госдумы законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в соцсетях и сокращении времени в интернете для детей младше 14 лет. Представитель ведомства пояснил, что мера в том числе призвана ограничить доступ к запрещенному контенту.

Первой похожие меры ввела Австралия в 2024 году: соцсети обязали блокировать пользователей младше 16 лет. В 2027 году подобные ограничения должны заработать в Великобритании и Греции. Ограничения или запрет на соцсети для несовершеннолетних также действуют в ОАЭ, Норвегии, Турции, Китае, Бразилии, Малайзии, Индонезии и Германии.

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