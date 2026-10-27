Тренер из Сергиева Посада воспитывает сына — пятую ракетку России до 13 лет

Владислав Козин из Сергиева Посада вошел в сборную России и занимает пятое место в российском теннисном рейтинге среди игроков до 13 лет. Его единственным тренером остается отец Виктор Козин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктор Козин — бывший профессиональный теннисист, мастер спорта, тренер высшей категории и тренер сборной Московской области. Он подготовил десятки спортсменов, в том числе нескольких мастеров спорта. На выбор профессии повлиял его собственный наставник, а успехи учеников укрепили решение продолжать работу.

Его сын Владислав с раннего детства наблюдал за тренировками отца и пытался повторять движения. Первую ракетку он взял в пять лет. Помимо тенниса, мальчик занимался футболом и выступал за городскую команду. Сейчас Владислав — теннисист второго разряда, член сборной России и пятая ракетка страны среди игроков до 13 лет.

Виктор признает, что в работе с сыном сложнее всего переключаться между ролями отца и тренера.

«Дистанцию надо держать. Ты должен быть и папой, и тренером. Здесь, я считаю, посложнее будет, чем заниматься с другим спортсменом», — отметил Виктор Козин.

Обсуждение техники и ошибок продолжается в семье и дома. За последние месяцы Владислав занял первое место на командном первенстве России в составе сборной Московской области, второе и третье — в личном первенстве. Он также выиграл турниры «Кубок Казани» и «Золотая осень», а на соревнованиях в Армении заработал международные очки и открыл рейтинг.

«Мастером спорта ты 100% станешь. Будем выходить на международный уровень», — поделился планами Виктор.

Владислав мечтает о «Большом шлеме», но ценит каждый выход на соревнования.

«Принимать участие в любом турнире — это уже круто», — подчеркнул юный теннисист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.