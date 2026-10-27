Саблистки из Лобни завоевали две награды на первенстве Московской области

Воспитанницы «Академии спорта» из Лобни выиграли серебро и бронзу на первенстве Московской области по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли 24–25 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дарья Кожушко завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях. В командном турнире сборная «Академии спорта» стала бронзовым призером. В ее состав вошли Дарья Кожушко, Мария Журавлева, Ульяна Усова и Алиса Мелешихина.

Спортсменок готовят тренеры-преподаватели Маргарита Жукова и Сергей Егоров.

«Выражаем огромную благодарность тренерам за профессионализм и подготовку спортсменов к турниру такого высокого уровня», — отметили в «Академии спорта».

Муниципальная спортивная школа «Академия спорта» расположена в Лобне по адресу: улица Чехова, дом 3А. Здесь работают секции фехтования, дзюдо, самбо, футбола, художественной гимнастики и общей физической подготовки. Для занятий оборудованы специализированные залы, в том числе зал фехтования с профессиональными дорожками и аппаратурой фиксации уколов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.