сегодня в 17:59

Баскетболисты «Химки‑2» провели мастер‑класс для ребят из социально‑реабилитационного центра

Игроки и тренерский штаб молодежной команды «Химки‑2» посетили социально‑реабилитационный центр «Алтуфьево», где провели мастер‑класс для воспитанников. В центре занимаются порядка 50–70 детей; у них есть своя баскетбольная команда, а также секции по футболу, волейболу и борьбе — работа этих секций возможна благодаря тренерам‑волонтерам, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Главный тренер «Химок‑2» Василий Гарский вместе с игроками Ильей Рожковым и Федором Лаврехиным провели для ребят тренировку. Дети отработали баскетбольные финты, потренировались в бросках по кольцу и сыграли товарищеский матч. В завершение мастер‑класса состоялся конкурс по броскам со штрафной линии — победитель получил фирменное джерси.

Руководству детского центра вручили баскетбольный мяч и вымпел с автографами тренера и игроков. Подарки пополнят коллекцию музея спортивных наград социально‑реабилитационного центра. Кроме того, центру передали несколько мячей для тренировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.