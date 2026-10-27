Синоптик Леус: для московских автомобилистов наступает пора смены резины

Через неделю в столицу пожалует «автомобильная зима». Для водителей наступает пора смены резины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Летние покрышки при температуре ниже +5° теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой, а осадки лишь ухудшают этот процесс — пора отправляться на шиномонтаж», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, октябрь 2026 года, который стал одним из самых теплых в метеорологической истории столицы, до своего финала ожидается преимущественно сухим с комфортной антициклональной погодой. Однако температура, несмотря на положительную аномалию, начнет постепенно снижаться. К началу последнего осеннего месяца она достигнет отметки в плюс 5 градусов.

В начале ноября световой день станет короче, а циклоны запустят в регионе процессы предзимья. Небо чаще будет затянуто облаками, ночью температура опустится до нуля, а во второй половине декады придут первые заморозки.

Днем в первой половине недели температура поднимется до плюс 3 — плюс 8 градусов, во второй половине — не выше 0 — плюс 5. К середине недели возрастет вероятность дождей, иногда с мокрым снегом. 3–4 ноября возможен первый снег, а после 5–6 числа в некоторых местах образуется временный снежный покров.

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