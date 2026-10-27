В Подмосковье за октябрь отремонтировали более 1 тыс элементов детских площадок

Балансодержатели детских площадок Московской области за октябрь выявили и устранили 1 096 нарушений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Балансодержатели регулярно осматривают детские игровые площадки Подмосковья и приводят их в нормативное состояние. За октябрь в муниципалитетах региона выявили и устранили 1 096 нарушений в содержании детской игровой инфраструктуры.

Больше всего нарушений устранили в Мытищах — 157. Далее следуют Химки — 92, Пушкинский округ — 69, Красногорск — 67 и Балашиха — 63.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что в регионе насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют особое внимание как конструктивным элементам, так и состоянию песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, необходимо устранять в течение суток. До приведения оборудования в исправное состояние доступ детей на площадку следует временно ограничивать.

По вопросам ремонта детской игровой инфраструктуры жители могут обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.