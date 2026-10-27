Молодой врач Домодедовской больницы спас мужчину от удушья

сегодня в 14:30

Терапевт Марк Берарди во второй рабочий день в Домодедовской больнице помог 45-летнему пациенту с нарастающей аллергической реакцией и отеком дыхательных путей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в приемное отделение с быстро нарастающим отеком дыхательных путей. Состояние грозило перейти в отек Квинке, при котором перекрытие гортани может привести к удушью.

Пациенту незамедлительно оказали помощь по клиническим рекомендациям: ввели препараты для снятия отека, восстановления дыхания и подавления аллергической реакции. Для устранения кислородного голодания проводили оксигенотерапию — вдыхание увлажненного кислорода.

Мужчина быстро пошел на поправку и отказался от госпитализации. Врач предупредил его о риске двухфазной реакции, а через пару часов лично позвонил, чтобы убедиться в хорошем самочувствии пациента.

«Я рад, что под моим руководством работа была организована слаженно, а неотложная помощь при таком жизнеугрожающем состоянии оказана своевременно», — подчеркнул Марк Берарди.

Марк Берарди окончил Кубанский государственный медицинский университет и учится на первом году клинической ординатуры по специальности «Терапия» в ФМБА России. Он совмещает работу врачом-терапевтом приемного отделения стационара № 1 с клинической практикой в кардиологическом отделении Домодедовской больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.