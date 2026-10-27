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Активисты из Химок доставили помощь в приют для животных

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Химок 26 октября передали корм, медикаменты и пеленки приюту для животных «В добрые руки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры не только привезли необходимые вещи, но и провели время с питомцами приюта «В добрые руки»: погуляли с собаками и уделили им внимание. Акция прошла в рамках кампании по поддержке приютов для бездомных животных.

«Помогать приютам важно: животным нужны не только еда и уход, но и внимание людей. Даже небольшая помощь имеет значение», — отметили активисты.

Организаторы выразили особую благодарность активистам «Молодой Гвардии Единой России» из Лобни, которые присоединились к инициативе и внесли большой вклад в сбор помощи.

Сбор продолжается. Корм, пеленки и другие необходимые вещи принимают в общественной приемной по адресу: проспект Мельникова, 12.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.