В Балашихе открыли седьмой индустриальный парк

В открытии площадки приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Лукичев. Участники осмотрели новый объект. Брынцалов назвал проект новой точкой экономического роста города и региона.

«Индустриальные парки в Балашихе развивают девять лет. Вместе с новым в округе уже семь индустриальных парков», — отметил спикер регионального парламента.

По его словам, продолжаются проектирование и строительство вторых очередей парков «Балашиха» и «Милованова», а также парков «М12 Руднево», «Третьяков» и «Мамонтов».

Помещения первой очереди парка «Балашиха» предлагают с финишной отделкой офисно-бытовой части, что позволяет резидентам начинать работу без затрат времени и средств на ремонт. Уже реализовано более 75% площадей. Больше половины из них приходится на производственные предприятия. Среди арендаторов и покупателей также есть компании из сфер логистики и розничной торговли. Около 8 тыс. квадратных метров приобрели для дальнейшей сдачи в аренду.

Брынцалов подчеркнул удобное расположение парка недалеко от МКАД и в пешей доступности от остановок общественного транспорта. Это упрощает логистику резидентов и дорогу сотрудников на работу.

«У Балашихи большой промышленный потенциал, сильные предприятия и квалифицированные специалисты», — отметил Сергей Лукичев.

Глава города добавил, что задача администрации — создавать условия для развития этого потенциала, чтобы инвестиционные проекты приносили рабочие места, налоговые поступления и возможности для жителей.

Московская область лидирует по количеству и эффективности индустриальной инфраструктуры. В регионе действуют 72 парка. В 2026 году к ним присоединились 68 новых компаний-резидентов. Всего проекты реализуют более 2,7 тыс. компаний.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.