сегодня в 16:30

«Возлюбленная» Киркорова заявила, что депрессии как заболевания не существует

«Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева, которая регулярно появляется в СМИ в связи с «романом» с Филиппом Киркоровым и является будущим медиком, в интервью журналу VOICE заявила, что депрессии как заболевания не существует.

Журналисты поинтересовались у модели и студентки университета им. Пирогова, была ли у нее осенняя депрессия. Алексеева ответила, что не страдала подобным недугом.

Более того, по словам девушки, депрессии как заболевания не существует.

«Кстати, такого такого заболевания уже не существует. Его исключили из клиники», — заявила девушка.

В 2024 году Алексеева поступила в университет им. Пирогова на специальность «Лечебное дело».

Как напомнили пользователи в комментариях под роликом с интервью, депрессия официально включена в международные классификаторы болезней (например, в Международную классификацию болезней ВОЗ под кодами рубрики аффективных расстройств, таких как F32).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.