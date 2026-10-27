Игорь Брынцалов посетил пункт отбора контрактников в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Лукичев и Герой России Сергей Лысюк ознакомились с работой Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Лукичевым и Героем России Сергеем Лысюком посетил областной пункт отбора на военную службу по контракту. Комплекс работает с 2023 года.

«Показатели, которые центр показывает, — лучшие в стране. За время его работы в него обратились уже 70 тысяч человек, оказано 28 тысяч консультаций», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он отметил удобную организацию медобследования, подготовки и оформления документов, а также возможность за короткое время получить основные военные навыки.

Делегация осмотрела классы начальной военной подготовки и тактической медицины. Действующие военнослужащие проходят здесь 21-дневное обучение, получают сертификат государственного образца и возвращаются в зону СВО санинструкторами и работниками эвакуационных групп.

Участники встречи также посетили учебно-тренировочный центр, где бойцы отрабатывают боевые задачи в условиях, близких к реальным. Занятия проводят опытные инструкторы центра специальной подготовки «Витязь» и ветераны боевых действий.

«Мы всегда обговариваем, что можно дополнить или применить нового. Так, в центре организовано обучение по программе «Оператор БПЛА». Прошли курс и успешно сдали экзамены 130 человек», — сообщил Игорь Брынцалов.

Пункт отбора расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам +7 (495) 990-77-77, +7 (498) 732-80-47 и +7 (919) 446-64-02 (Макс, Telegram, WhatsApp), на сайте контракт50.рф и по электронной почте kontrakt50@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.