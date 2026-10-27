Петербург столкнулся с нехваткой кадров в девяти профессиях

К концу сентября 2026 года в Санкт-Петербурге в девяти профессиях на вакансию приходилось менее четырех активных резюме. Сильнее всего не хватало дворников, сообщает «Бриф24» .

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, на вакансию дворника приходилось 1,7 резюме, продавца-консультанта и кассира — 2,2. Медианные зарплаты составили 60 тысяч и 75,4 тысячи рублей соответственно. Дефицит также затронул мерчандайзеров, поваров, пекарей, кондитеров, автомехаников, врачей, фармацевтов, администраторов магазинов и уборщиков.

«Цифры (1,7 резюме на вакансию у дворников, 2,2 у продавцов) — это показатель рынка соискателя, а не работодателя. Норма для комфортного найма — 4-6 резюме на вакансию», — отметила карьерный консультант Надежда Кудрявцева.

По ее словам, дефицит повышает расходы бизнеса, ухудшает качество найма и усиливает выгорание сотрудников. Одного повышения зарплат недостаточно: нужны обучение с нуля, гибкие смены, работа рядом с домом и автоматизация.

Профессор Людмила Липатова связала нехватку автомехаников со старением и изменением структуры автопарка. Она предложила плавно ограничивать труд иностранцев через квоты: снижать их по мере замещения работников горожанами и замедлять процесс, если замены нет.

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