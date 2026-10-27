Мошенники рассылают компаниям Кузбасса письма от имени трудовой инспекции
Компании Кузбасса получают поддельные уведомления о проверках от имени Государственной инспекции труда. Авторы писем требуют сведения о работниках и условиях труда — на самом деле это мошенники, которые не имеют никакого отношения к трудовым инспекторам, сообщает Сiбдепо.
Злоумышленники сообщают о подозрениях в нелегальном трудоустройстве, запрашивают данные о самозанятых и специальной оценке условий труда. Для убедительности используют официальную символику, фальшивые реквизиты и ссылки на законы.
Заместитель руководителя трудовой инспекции Кузбасса Ирина Летаева пояснила: по закону № 248-ФЗ надзорные документы должны быть электронными, с усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения о проверках размещают в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
«Если вам пришло письмо о проверке, но в реестре по вашей организации ничего нет — вас пытаются обмануть», — предупредила Летаева.
Однако инспекция вправе запрашивать документы без проверки — например, при изучении жалоб работников или расследовании несчастных случаев. Тогда она направляет письменное обращение с официальными реквизитами и дублирует его по электронной почте.
Проверить подлинность письма можно в инспекции на улице Карболитовская в Кемерове.
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