Мошенники рассылают компаниям Кузбасса письма от имени трудовой инспекции

Компании Кузбасса получают поддельные уведомления о проверках от имени Государственной инспекции труда. Авторы писем требуют сведения о работниках и условиях труда — на самом деле это мошенники, которые не имеют никакого отношения к трудовым инспекторам, сообщает Сiбдепо .

Злоумышленники сообщают о подозрениях в нелегальном трудоустройстве, запрашивают данные о самозанятых и специальной оценке условий труда. Для убедительности используют официальную символику, фальшивые реквизиты и ссылки на законы.

Заместитель руководителя трудовой инспекции Кузбасса Ирина Летаева пояснила: по закону № 248-ФЗ надзорные документы должны быть электронными, с усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения о проверках размещают в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

«Если вам пришло письмо о проверке, но в реестре по вашей организации ничего нет — вас пытаются обмануть», — предупредила Летаева.

Однако инспекция вправе запрашивать документы без проверки — например, при изучении жалоб работников или расследовании несчастных случаев. Тогда она направляет письменное обращение с официальными реквизитами и дублирует его по электронной почте.

Проверить подлинность письма можно в инспекции на улице Карболитовская в Кемерове.

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