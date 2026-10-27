В здании ФСБ Кузбасса хотели совершить теракт

В Кузбассе сотрудники спецслужб задержали мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта в здании регионального управления ФСБ, сообщает Сiбдепо .

По версии следствия, жительница Новокузнецка через Telegram связалась с украинской террористической организацией. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Кузбассу, женщина придерживалась проукраинских взглядов и выступала против российской власти и специальной военной операции.

Ей предложили за деньги снять здание управления, прилегающую территорию, служебные машины и сотрудников. По данным ФСБ, эти материалы предназначались для подготовки взрыва. Женщина предложила участвовать в съемке знакомому, который разделял ее политические взгляды.

Подозреваемые пришли к управлению в Кемерове и сняли здание и сотрудников. Затем мужчина зашел внутрь и записал обстановку на видео. Сотрудники ФСБ задержали обоих.

Следствие возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

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