сегодня в 18:16

В Петербурге предложили ввести чаевые для водителей автобусов

В Санкт-Петербурге предложили поощрять водителей общественного транспорта чаевыми через QR-коды. Возможность внедрения такой системы пока только рассматривают, сообщает «Бриф24» .

С инициативой выступил Алексей Цивилев — депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он предложил изучить возможность внедрения системы в городе.

По словам парламентария, финансовые трудности вынуждают перевозчиков сокращать расходы. Чаевые могли бы стать дополнительным способом поддержки водителей и поощрения за качественную работу.

Сейчас пассажиры могут сканировать QR-коды, чтобы оценить работу водителя или оставить жалобу. Перевозчики вправе учитывать эти отзывы при принятии решений о премировании сотрудников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.