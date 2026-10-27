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В Петербурге предложили ввести чаевые для водителей автобусов

Транспорт

В Санкт-Петербурге предложили поощрять водителей общественного транспорта чаевыми через QR-коды. Возможность внедрения такой системы пока только рассматривают, сообщает «Бриф24».

С инициативой выступил Алексей Цивилев — депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он предложил изучить возможность внедрения системы в городе.

По словам парламентария, финансовые трудности вынуждают перевозчиков сокращать расходы. Чаевые могли бы стать дополнительным способом поддержки водителей и поощрения за качественную работу.

Сейчас пассажиры могут сканировать QR-коды, чтобы оценить работу водителя или оставить жалобу. Перевозчики вправе учитывать эти отзывы при принятии решений о премировании сотрудников.

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