В Дедовске капитально отремонтировали дороги на Колхозной и Лесной улицах

Капитальный ремонт двух дорожных участков завершили в Дедовске муниципального округа Истра. Работы улучшили подъезд к жилым домам и лесопарку «Городская массовка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Колхозной улице отремонтировали около 1 км дороги площадью 3 800 м². Участок обеспечивает подъезд к домам, где живут более 200 человек, и лесопарку «Городская массовка». На Лесной улице новое покрытие уложили на грунтовой дороге длиной около 300 м и площадью 1 300 м², ведущей к жилым домам.

Ранее в Дедовске завершили капремонт дороги на улице Малиновка протяженностью 1,1 км. Она ведет к железнодорожной станции «Малиновка».

Параллельно провели текущий ремонт 11 участков общей длиной около 3,8 км и площадью около 12,3 тыс. м². Работы прошли на улицах Нагорной, Энергетиков — на подъезде к лицею, Октябрьской, Западной, Первомайской, Юбилейной, Калинина и Ленина, а также на Новой улице в деревне Талицы, в поселке Речфлот и на дороге к СНТ «Чайка». Дорожники обновляли полотно и основание, укрепляли обочины. На улице Ленина и в поселке Речфлот обустроили тротуары.

В 2026 году в муниципальном округе Истра при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева предусмотрен текущий и капитальный ремонт 78 дорожных участков общей протяженностью более 37 км. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» для повышения безопасности движения и комфорта жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.