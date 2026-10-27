Приставы выдворили двух граждан Кубы из Нижегородской области
Двух граждан Кубы выдворили из Нижегородской области за отсутствие документов, подтверждающих право временно проживать и работать в России, сообщает pravda-nn.ru.
По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по региону, иностранцы ожидали выдворения в Центре временного содержания иностранных граждан.
После оформления необходимых документов приставы сопроводили их до пункта пропуска через границу России и передали сотрудникам пограничной службы.
Теперь гражданам Кубы запрещен въезд в страну на пять лет.
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