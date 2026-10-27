Бывший главный тренер объяснил, почему «Динамо» сенсационно проиграло «Акрону»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец объяснил неудачу команды в матче с «Акроном» усталостью после встречи с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru .

Московское «Динамо» уступило «Акрону» со счетом 1:3 в 12-м туре Российской премьер-лиги. Бышовец отметил, что команда подошла к этой встрече не в лучшей форме.

«„Динамо“ подошло к игре с „Акроном“ не в лучшей форме. Возможно, команда испытывала головокружение от успехов. Матч с ЦСКА был энергозатратным, нагрузка на лидеров „Динамо“ оказалась большой. ЦСКА не выдержал все 90 минут интенсивного футбола соперника, а „Динамо“ не смогло показать такую же игру в следующем матче. „Бело-голубые“ устали в дерби, поэтому считаю, что поражение от „Акрона“ связано именно с усталостью», — сказал Бышовец.

После 12 туров «Динамо» набрало 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда примет «Ахмат»: матч состоится 31 октября и начнется в 17:30 по московскому времени.

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