Жительница Истры поблагодарила скорую помощь за профессионализм и поддержку

Жительница Истры Светлана П. оставила в интернете благодарность медикам после двух обращений за помощью за последний месяц. Она отметила их внимательность, профессионализм и поддержку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Светлана П. за последний месяц дважды вызывала скорую помощь, хотя прежде ей не приходилось обращаться за экстренной медицинской помощью. Отзыв о работе медиков она разместила на странице Истринской подстанции в поисковике.

«Очень внимательные: не просто приехали — оказали необходимую помощь и уехали, а действительно — выслушали, подробно расспросили о симптомах, уточнили анамнез — буквально до мелочей. Спокойно объяснили, что происходит с организмом, на что мне следует обратить внимание и что делать дальше», — написала Светлана.

Пациентка также поблагодарила сотрудников за тактичность, участие и понятные объяснения, которые помогли справиться с тревогой во время болезни.

Помощь женщине оказывали фельдшер Истринской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи Ольга Макарова и бригада неотложной помощи поликлиники. Медики диагностировали гастроэнтерит, оказали необходимую помощь и дали рекомендации по медикаментозной терапии, режиму, питанию и образу жизни.

Ольга Макарова работает в здравоохранении 14 лет — после окончания Сызранского медико-гуманитарного колледжа. Последние три года она трудится в скорой помощи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.