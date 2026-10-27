Тренер Ташуев усомнился в победе Харри Кейна в голосовании за «Золотой мяч»

Российский тренер Сергей Ташуев усомнился в победе англичанина Харри Кейна в голосовании за «Золотой мяч» 2026 года. Специаилист предпочел бы отдать награду аргентинцу Лионелю Месси или французу Килиану Мбаппе, сообщает Metaratings.ru .

Ташуев объяснил, что ценит креативных нападающих, способных обыграть соперника и самостоятельно создать момент. По его оценке, Кейн — типичный форвард штрафной, чьи главные качества — чутье и исполнение. Тренер отметил, что англичанин выиграл только чемпионат Германии, а атакующая игра «Баварии» помогает ее футболистам много забивать.

Мбаппе и Месси, по мнению Ташуева, обладают более широким набором качеств. Тренер также считал голосование последним серьезным шансом аргентинца получить награду и надеялся на красивое завершение его борьбы за «Золотой мяч».

Четвертое место Матвея Сафонова среди лучших вратарей Ташуев назвал огромным результатом. Он подчеркнул, что голкипер лишь начинает путь на европейском уровне, и выразил надежду, что тот добьется большего и станет наследником легендарного советского голкипера Льва Яшина.

26 октября 33-летний нападающий «Баварии» Кейн впервые получил «Золотой мяч». Мбаппе занял второе место, Ламин Ямаль — третье.

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