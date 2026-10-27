Футболистки Подмосковья завоевали серебро первенства России

сегодня в 16:30

Сборная Московской области заняла второе место на первенстве России по футболу среди девушек до 17 лет. Финальный турнир прошел с 16 по 26 октября в Новороссийске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области, составленная из воспитанниц спортивного училища №5 в Егорьевске, завершила групповой этап на первом месте, выиграв все четыре матча.

В полуфинале команда тренера Юрия Савина уступала сборной Краснодарского края со счетом 0:2, но сумела одержать победу — 3:2.

В финале подмосковные футболистки встретились со сборной Санкт-Петербурга. Основное время завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались соперницы — 6:5.

Представительница сборной Московской области Татьяна Кукаева стала лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.

Первенство прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.