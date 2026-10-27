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В Одинцовском округе на мосту через Нару монтируют освещение

Капремонт моста у деревни Наро-Осаново в Одинцовском округе достиг готовности 90%. Рабочие монтируют освещение и демонтируют временную дорогу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт моста через Нару у деревни Наро-Осаново ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На мосту уже уложили асфальтобетонное покрытие и организовали реверсивное движение. Сейчас рабочие обустраивают линию освещения постоянной дороги и демонтируют временную дорогу.

«На завершающем этапе мы обеспечим полноценное освещение участка и уберем временное сооружение. Сейчас на объекте задействованы 12 специалистов и 2 единицы техники. Полностью запустить движение по отремонтированному сооружению планируется в ноябре», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мост длиной более 12 метров расположен на Можайском шоссе. Он связывает Одинцовский и Рузский округа, а также множество населенных пунктов на западе региона.

Ранее строители демонтировали элементы старого сооружения, возвели монолитные береговые опоры, смонтировали балки пролетного строения, уложили конструктивные слои дорожной одежды и обустроили подходы к мосту.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.