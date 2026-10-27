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В Коломне завершают основные работы на очистных в Сергиевском

Строители завершают основные работы на очистных сооружениях в поселке Сергиевский городского округа Коломна и готовятся к монтажу оборудования. Готовность объекта достигла 73%, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной объем строительно-монтажных работ на очистных в Сергиевском планируют завершить к концу 2026 года. Затем предстоят пусконаладка оборудования и подготовка комплекса к вводу в эксплуатацию.

Проект предусматривает полное обновление технологической цепочки. Вместо устаревших резервуаров создают блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и установку глубокой доочистки. Стоки будут проходить полный цикл — от механической фильтрации до обеззараживания.

«Главная цель — не увеличить объемы переработки, а повысить качество очистки воды», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин на рабочем совещании в Сергиевском.

Реконструкция началась в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ежедневно в смене на площадке работают около 80 человек. Действующий комплекс продолжает очищать стоки без остановки.

После модернизации производительность очистных составит 60 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Комплекс будет обслуживать более 150 тыс. жителей округа. Новое оборудование обеспечит соответствие строгим экологическим нормативам и сведет к минимуму риски аварий на сетях.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.