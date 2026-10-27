В Коломне ремонтируют дошкольное отделение «Веснушки» школы № 14

Подрядчик завершил демонтаж конструкций в дошкольном отделении «Веснушки» школы № 14 на улице Шилова в Коломне и приступил к устройству новой кровли, стяжке полов и замене инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» планируют завершить к сентябрю 2027 года. Рабочее совещание на территории учреждения провел временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.

Здание 1980 года постройки полностью обновят. Фасадное решение уже согласовано: внешний облик «Веснушек» выдержат в едином стиле с соседними корпусами школы № 14.

Территорию благоустроят, игровые и спальные помещения оснастят новой мебелью и функциональным наполнением. Одну из групп адаптируют для малышей с особенностями здоровья.

Ремонт проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.