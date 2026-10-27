В Наро-Фоминском округе провели первую встречу об истории Атепцева

Жители села Атепцево 26 октября встретились с краеведами в клубе МКСЦ «Зодиак», чтобы узнать об истории села и местной бумажной фабрики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая встреча жителей Атепцева Наро-Фоминского городского округа с исследователями и краеведами продолжалась более трех часов. Перед слушателями выступили Даниил Беляев и сотрудник Дома культуры «Созвездие» города Наро-Фоминска Сергей Ильин.

Гости рассказали об истории Атепцева, Рождественской волости и развитии бумажного производства в этой местности. Участники узнали о возникновении бумажной фабрики при селе, которую в XVIII веке основали купцы Большаковы, продолжателях фабричного дела и других важных этапах истории края.

Жители высоко оценили исследовательскую работу краеведов и поблагодарили их за содержательный рассказ и возможность подробнее познакомиться с прошлым Атепцева. Встреча стала первым шагом к дальнейшему изучению и сохранению исторического наследия села.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.