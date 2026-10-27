Убийство ребенка и его бабушки в Петербурге: что известно о подозреваемом и его поисках

В ночь на 26 октября в квартире ЖК «Солнечный город» на улице Комиссара Грушко нашли тела двухлетнего мальчика и его 58-летней бабушки. Мать ребенка выжила и сумела спастись. В материале РИАМО — о том, что известно о подозреваемом и что говорят жильцы ЖК.

Что произошло в ЖК «Солнечный город» в Петербурге 25 октября

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Вечером 25 октября прохожие вызвали полицию к дому на улице Комиссара Грушко: к ним выбежала окровавленная женщина и просила о помощи. В квартире на первом этаже полицейские обнаружили окровавленное тело 58-летней женщины, которую забили тупым предметом, а в холодильнике — тело двухлетнего мальчика. По данным «Фонтанки», обоих били чем-то тяжелым, наносили сильные удары.

Женщина, позвавшая на помощь, — 32-летняя мать ребенка и дочь погибшей. Как пишет издание, подозреваемый пытался расправиться и с ней, но она вырвалась. Сейчас она в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое. Прохожему, оказавшемуся рядом, женщина несколько раз повторила: «Он убил ребенка».

Где произошло двойное убийство и что сообщили в СК

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Трагедия произошла в Красносельском районе, на юго-западе Петербурга, в жилом комплексе «Солнечный город»; рядом с квартирой, где все случилось, написано «Кварталы счастливых людей». Точное время в публикациях разнится: полицию вызвали вечером 25 октября, а более поздние материалы относят убийство к ночи на 26 октября. Выбираясь из квартиры, пострадавшая, по версии «Фонтанки», воспользовалась окном первого этажа; в более раннем тексте издание писало, что она выбежала из парадной.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство двух и более лиц. Прокуратура Красносельского района взяла ход расследования на контроль. В СК сообщили, что осмотр места происшествия проведен, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Хронология двойного убийства и поисков подозреваемого

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Первое сообщение о происшествии «Фонтанка» опубликовала в первой половине дня 26 октября: тогда речь шла о женщине в крови, которая выбежала из парадной, и о теле ребенка в холодильнике, а жертв, по словам издания, могло быть больше. Примерно через час стало известно о спасшейся матери и о том, что нападавший — ее сожитель. В середине дня выяснилось, что все участники истории — педагоги, а в квартире нашли записку, в которой он объяснял свой поступок. В ней убийца писал, что, мол, недоволен тем, что 32-летняя сожительница заставляет его по выходным сидеть с ребенком, а сама якобы отдыхает. В записке он также отмечает, что не уверен в своем отцовстве.

Во второй половине дня появилась информация о второй записке, адресованной родителям. В ней он прощается с близкими и сообщает о своих банковских счетах.

Утром 27 октября «Фонтанка» сообщила, что поиски мужчины ведет сотня оперативников, а к полудню стало известно, что накануне вечером человека с похожими приметами снимала камера магазина в Ленинградской области. Глава местного территориального управления Михаил Усачев попросил всех, кто видел одинокого мужчину в тот час, связаться с ним или с полицией.Оперативники, по информации издания, не исключали, что могут найти и третье тело.

Что известно о подозреваемом в убийстве ребенка и его бабушки

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В публикациях подозреваемого называют Дмитрием. Он работал физруком в одной из школ Красносельского района. В 2023 году прошел переподготовку и начал преподавать математику. Знакомые рассказали оперативникам, что он человек идейный и патриотичный, уехал в Курскую область, где записался в мобильную огневую группу.

По информации «Форпоста», он служил по контракту. Вернувшись, предложил своей возлюбленной расстаться. Пара не состояла в браке; общему сыну 30 октября исполнилось бы два года.

Анастасии 32 года, она родом из Курганской области, преподавала в школе историю и обществознание. По описанию «Фонтанки», она из семьи педагогов: ее мать, погибшая, преподавала английский язык в Курганской области и в ближайшее время собиралась вернуться к мужу. Судя по записке, отношения пары были далеки от безоблачных: он ревновал и подозревал сожительницу в измене, а она, как пишет издание, против расставания не возражала, но оставался вопрос, как вместе растить ребенка. Директор школы вопросы «Фонтанки» переадресовала в СК.

Задержание подозреваемого в убийстве

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Подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка задержали в поселке Дружная Горка Ленобласти. Сейчас 40-летнего Дмитрия Н. везут на допрос. Мотивы жестокого убийства выясняются. Следователям он сообщил, что планировал свести счеты с жизнью после преступления из-за измены со стороны партнерши, пишет SHOT.