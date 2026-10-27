В Ленинском округе до конца года обновят уличное освещение

Администрация Ленинского округа планирует до конца 2026 года заменить 1150 неэнергоэффективных светильников и обустроить более 7 км новых линий освещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопросы наружного освещения обсудили на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. В Ленинском округе до конца года заменят 1150 неэнергоэффективных светильников и обустроят более 7 км новых линий.

«От освещения напрямую зависят комфорт и безопасность жителей, поэтому этой теме мы уделяем особое внимание. Задача — сделать так, чтобы в каждом населенном пункте округа было светло и безопасно. Для этого мы обновляем светильники, строим новые линии и внимательно относимся к просьбам жителей», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Новые линии появятся в Андреевском, Жабкино, Молоково, Орлово, Малом Видном, Развилке и других населенных пунктах. Всего установят 84 шкафа управления наружным освещением. Из них 53 уже смонтированы, остальные появятся до конца 2026 года.

Отдельно решили проблему жителей жилого комплекса «Видный город»: на улице Вишневской восстановили освещение. Оно не работало из-за того, что застройщик не передал сети. Все запланированные работы находятся на контроле администрации округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.