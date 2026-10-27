Преферанс стал частью советского быта и сюжетом криминальной драмы

В советские годы преферанс объединял ученых, инженеров и людей творческих профессий. В драме «Преферанс по пятницам» привычный досуг стал прикрытием темных дел, сообщает MIR24.TV .

Преферанс появился в России в XIX веке. Его происхождение объясняют двумя версиями: игру либо привезли из Европы, либо создали в России на основе виста, ломбера и медиатера. Французское название означает «предпочтение».

После революции игра переместилась из дворянских салонов в коммунальные квартиры, университеты, редакции и на дачи. Она требовала памяти, расчета и выдержки. Постоянные компании обсуждали за картами книги, работу и политику. При этом закон запрещал турниры по преферансу с денежными ставками.

В фильме «Преферанс по пятницам» зоолог Алексей Шапошников после внезапной смерти отца, крупного торгового работника, начинает расследование. Записи отца помогают ему понять: участников пятничных партий связывала не только дружба.

Игорь Шешуков снял картину в 1984 году по сценарию Эдгара Дубровского. Главную роль сыграл Александр Смирнов, также снялись Кирилл Лавров, Екатерина Васильева и Вера Глаголева. Телеканал «МИР» покажет драму в среду, 28 октября, в 23:15 и в пятницу, 30 октября, в 6:15.

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