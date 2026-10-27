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На перекрестке улиц Мира и Матросова в Мытищах проверили ход восстановительных работ

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов проверили ход восстановительных работ дорожного покрытия и инфраструктуры на перекрестке улицы Мира и улицы Матросова. Участок был нарушен вследствие устранения последствий произошедшей аварии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Плановое завершение работ и укладка асфальтобетонного покрытия — 30 октября.

Администрация городского округа призывает водителей и пешеходов проявить повышенную осторожность на данном участке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи