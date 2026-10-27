На перекрестке улиц Мира и Матросова в Мытищах проверили ход восстановительных работ Общество сегодня в 14:31 Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов проверили ход восстановительных работ дорожного покрытия и инфраструктуры на перекрестке улицы Мира и улицы Матросова. Участок был нарушен вследствие устранения последствий произошедшей аварии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.