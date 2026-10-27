На перекрестке улиц Мира и Матросова в Мытищах проверили ход восстановительных работ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов проверили ход восстановительных работ дорожного покрытия и инфраструктуры на перекрестке улицы Мира и улицы Матросова. Участок был нарушен вследствие устранения последствий произошедшей аварии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Плановое завершение работ и укладка асфальтобетонного покрытия — 30 октября.
Администрация городского округа призывает водителей и пешеходов проявить повышенную осторожность на данном участке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи