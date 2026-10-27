Жителям Реутова напомнили о записи к врачу через чат-бот в МАКС

Жители Реутова могут записаться на прием к врачу и получить другие медицинские услуги через цифрового помощника Дениса в мессенджере МАКС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Чат-бот Денис в мессенджере МАКС позволяет записаться на очный прием или телемедицинскую консультацию, заказать электронную справку и проверить записи к врачам. Для использования медицинских сервисов достаточно один раз ввести свои данные.

«МАКС — уже давно больше, чем просто мессенджер — в Подмосковье через него можно пользоваться медицинскими сервисами. <…> Мы видим, что жители Реутова активно пользуются этой возможностью», — рассказала заведующая городской поликлиникой № 2 Александра Пахомова.

Подключить чат-бот Денис в МАКС можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.